«Левада-центр»: Больше половины россиян готовы отдать жизнь за свою страну

52% граждан РФ готовы умереть за Родину. 37% на вопрос: «Готовы ли Вы, если потребуется, отдать жизнь за страну?» – ответили «скорее нет». При этом степень патриотического самопожертвования у мужчин заметно выше. Если среди представителей «сильного пола» отдать жизнь «за отечество», готовы 65% мужчин, то идти путём самурая готовы лишь 41% дам России. Данные в четверг, 20 февраля, публикует «Левада-центр».

Ранее в четверг ВЦИОМ сообщил, что каждый третий россиянин выступает за общественное порицание «непатриотического поведения» сограждан.

По данным «Левада-центра», женщины реже говорят о верности мужчин, когда их просят назвать основные качества представителей сильной половины человечества. Лишь 28% дам относят «верность» к характеристикам мужчин. При этом мужчины говорят о верности женщин заметно чаще – 38%.





Красоту женщин отмечает две трети российских мужчин – 67%. Красоту мужчин к основным их качествам относят лишь 5% россиянок.

Чистоплотность в список главных качеств мужчин вносят лишь 8% женщин, что в четыре раза меньше, чем наоборот. Чистоплотность русских дам видит 34% кавалеров.

Лень в мужчинах видят 17% россиянок. И лишь 5% мужчин видят лень в своих женщинах. При этом трудолюбие в мужчинах замечает 67% дам и лишь 29% мужчин видят трудолюбие у представительниц слабого пола.

Опрос был проведен 21–27 марта 2019 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включено в список иноагентов Минюста.