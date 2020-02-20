Сергей Харлашкин официально станет гендиректором «Метростроя» уже завтра. Николай Александров освобожден от должности

Акционеры ОАО «Метрострой» проголосовали за досрочное прекращение полномочий гендиректора Николая Александрова. Он обвиняется в растрате.

Как сообщает компания, решением внеочередного собрания акционеров полномочия Александрова прекращены 20 февраля. Генеральным директором избран Сергей Харлашкин, который до сих пор был исполняющим обязанности директора. Он вступает в должность 21 февраля.

Напомним, в конце декабря Николай Александров был задержан по обвинению в растрате. Исполнять его обязанности начал бывший председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Вскоре он сообщил, что «Метрострой», если останется на рынке, будет находиться под контролем города. В начале недели Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в «Метрострое» в рамках банкротного иска.



