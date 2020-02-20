Шнуров заявил: чтобы узнать, сколько ему заплатила Партия Роста, надо организовать свою политическую силу

Сергей Шнуров, который вступил в ряды Партии Роста, предложил всем желающим узнать, сколько ему заплатили, организовать свою политическую силу. И прийти к нему с конкретным предложением.

Как передает корреспондент «Фонтанки», об этом Шнуров заявил 20 февраля на встрече руководителей региональных отделений партии, которая проходит в Петербурге.

«А чего людям гадать — приходите и спрашивайте, сколько стоит. Я готов вступить в вашу партию, сколько мне заплатите? Ну и узнаете ответ. Все же просто», – ответил Шнуров.





«Дело в том, что ладно бы у меня еще не было денег, еще можно было бы задавать такой вопрос. Пришел там никакой, извините меня, оборванный, обглоданный, без денег, приютите, пожалуйста, дайте, я вступлю в вашу партию. Но здесь обратная ситуация», – добавил он.

Ранее музыкант прокомментировал информацию о возможном выдвижении в Госдуму. Он был краток и неконкретен: «Может, да, а может, и нет».