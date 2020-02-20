Renault Logan заполыхал, догнав Toyota Camry на проспекте Энгельса

Столкновение двух легковушек в Выборгском районе Петербурга переросло в пожар. Авария собирает пробку между «Парнасом» и КАД.

На проспекте Энгельса, между перекрестком с Заречной улицей и кольцевой автодорогой, днем 20 февраля автомобиль Renault Logan врезался сзади в Toyota Camry, сообщает «Фонтанке» читатель Дмитрий. От удара в моторном отсеке «Логана» произошло возгорание.

По словам очевидца, водитель «Рено» цел: «Сразу вышел и пытался тушить».

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Авария и пожар изрядно затруднили движение по проспекту Энгельса. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону центра начинается от съезда с КАД, в обратную сторону магистраль стоит от перекрестка с улицей Николая Рубцова.