Для воспитанников российских детдомов «Старшие Братья Старшие Сёстры» запускают «Эконавигатор добрых дел»

В России фонд «Старшие Братья Старшие Сёстры» запускает проект «Эконавигатор добрых дел». Он ориентирован на воспитанников детских домов и призван показать детям простые действия, которые по силам каждому и которые оказывают положительное влияние на окружающий мир. Проект будет проводится в течение 2020 года в нескольких регионах.

«Эконвигатор добрых дел» – важная экологическая инициатива программы индивидуального наставничества для детей в трудной жизненной ситуации «Старшие Братья Старшие Сёстры». С помощью волонтёров-наставников, которых подбирают индивидуально ребёнку из детского дома по уникальной методике программы, участвующие в проекте дети смогут стать более ответственными и осознанными в вопросе сохранения окружающей среды. Еще одна серьезная цель этого проекта – способствовать тому, чтобы у воспитанников госучреждений начало формироваться желание самим становиться волонтерами.

«С каждым годом население планеты становится более вовлеченным в поддержание экологического баланса. Дети в школах активно обсуждают доступные им способы улучшения окружающей среды, создают экологические инициативы и проводят акции. А для наших подопечных, ребят, которые в какой-то мере выключены из большого социума, основным примером осознанного отношения к окружающей среде могут быть именно наставники. Наша программа наставничества работает для того, чтобы Младшие становились полноценными членами общества, уверенно вписывались в процессы, происходящими вокруг них, а это в том числе различные вопросы экологии. Осознанное отношение к окружающей среде формируется тогда, когда человек, во-первых, узнает о том, что происходит в мире, и, во-вторых, получает практические навыки, которые помогают ему уменьшать свой экологический след», – говорит Ануш Овсепян, руководитель «Старшие Братья Старшие Сёстры» в Петербурге.

Проект будет проходить в Санкт-Петербурге, Москве, Московской и Тульской областях при поддержке Фонда президентских грантов. Основными темами станут: проблема переработки пластика, раздельный сбор отходов, полезные экопривычки, развитие системного добровольчества.