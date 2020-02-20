Шнуров-политик займется реставрацией особняков в центре Петербурга. Арку одного из них он уже превращал в свой гараж

Свежеиспеченный член Партии Роста Сергей Шнуров в качестве политика займется проблемой реставрации особняков в центре Петербурга.

Шнуров, передает 20 февраля корреспондент «Фонтанки», возглавит общественный совет по поддержке законопроекта о реставрации жилых домов в историческом центре. Разработала его однопартиец Шнурова Оксана Дмитриева, сам совет был создан на встрече представителей партии в Петербурге.

Дмитриева отметила, что Сергей Шнуров имеет образование реставратора. «В наши времена реставратор имеет отрицательную коннотацию», – пошутил музыкант.

Напомним, он присоединился к Партии Роста 20 февраля и сразу отметил, что с ним политикам будет весело.

Как ранее писала «Фонтанка», Шнуров уже был замечен за «реставрацией». Арка в историческом доме на набережной Фонтанки у Летнего сада стала гаражом для его машины. После публикации и недовольства соседей музыканта ворота пришлось снести. Привести в должный вид дом XVIII века потребовали в комитете по охране памятников Смольного.



