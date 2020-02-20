Пешеходы лишатся пола, косули попадут в треугольники. В Финляндии появятся 50 новых дорожных знаков

Оповещать водителей в Финляндии будут немного иначе – 1 июня 2020 года вступает в силу новый Закон о дорожном движении, благодаря которому появится около пятидесяти новых дорожных знаков, поменяется внешний облик уже существующих, несколько другой будет дорожная разметка. Об этом сообщает 20 февраля транспортное агентство страны Trafi.

Человечков на знаках сделают бесполыми, чтобы пиктограммы легче считывались водителями. Другими будут стрелки и символы.

Среди новых обозначений появятся, в частности, «Осторожно, косуля», «Слияние полос», «Запрет на движение пешеходов, велосипедов и мопедов» и «Велополоса».





Что касается дорожной разметки, то, в частности, замыкающие линии из жёлтых превратятся в белые к 31 мая 2023-го. Пока Финляндия остаётся единственной в Евросоюзе страной, которая применяет для этого обозначения жёлтую краску.

Уберут также c дороги крайне редко используемый знак с гружённым брёвнами трактором.

Переходный период составит десять лет. Это означает, что на дорогах Суоми старые знаки могут встречаться до 2030 года.