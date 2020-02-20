Петербургская спортсменка с инвалидностью привезла с ЧМ по гребле бронзу

Петербурженка Валентина Жагот на чемпионате Мира во Франции по гребле на концептах (rowing indoor) завоевала третье место в гонке на 200- метров.

Чемпионат Мира по пара-гребле indoor – это крупнейшие состязания зимнего сезона по гребле в помещении на специальных тренажёрах (концептах). В этом году он прошёл в Париже. В турнире приняли участие 3286 спортсменов из 52 стран, в том числе и спортсмены с инвалидностью. За два дня гонок прошло более 50 заездов на 96 гребных тренажерах.

Россию представляли шесть спортсменов, в том числе петербургские паралимпийцы – Валентина Жагот и Антон Воронов, рассказали в Благотворительном фонде «ТОЧКА ОПОРЫ», которые поддерживает атлетов.

На дистанции 500 м Валентина Жагот стала четвёртой в своей категории, а Антон Воронов – шестым. В гонке на 2000 м Валентине удалось завоевать бронзу.

«Это был для меня первый соревновательный опыт такого высокого класса. Не совсем справилась с предстартовым волнением, из-за которого не удалось правильно разложить силы на всю дистанцию. Но, как говорится, поражение учит большему, чем победа. Буду дальше работать, совершенствоваться. Ориентиры поставлены, мотивация есть», – прокомментировал своё выступление Антон Воронов Федерации гребного спорта России.

Напомним, что БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» ведёт сбор средств для приобретения гребного эргометра RP3 для подготовки кандидатов на участие в Паралимпиаде-2020 – важна любая сумма. Также узнать о том, как помочь спортсменам, можно, связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: тел. 8 (812) 983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru.