На Индустриальном забор «гибнет» из-за водителей, введённых в заблуждение светофором

Дорожное ограждение пало жертвой ДТП на пересечении Индустриального проспекта и улиц Хасанской и Передовиков утром 20 февраля. Подобные аварии происходят там настолько часто, что местные жители в шутку предлагают повесить на забор швартовые кранцы – покрышки, которые смягчают удары судов о пристань и друг о друга.

Об аварии рассказывает Олег в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Хёндэ», по его словам, двигался по Индустриальному на зелёный в сторону виадука – Российского путепровода. БМВ, видимо, ехал по Хасанской. «Хёндэ» от удара вылетел на газон, сбив забор. Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм.

Аварии на этом перекрёстке, как правило, происходят по следующему сценарию, объясняет Олег. Машинам, едущим с виадука по Индустриальному, загорается красный сигнал светофора, а встречным (на виадук) всё ещё светит зелёный. Автомобилисты, движущиеся по Хасанской, видят, что поток с путепровода слева от них встаёт, думают, что им самим вот-вот загорится зелёный, и выезжают на перекрёсток, где встречают едущих по Индустриальному на виадук на свой зелёный.





Пробки на месте ДТП сейчас не наблюдается.



