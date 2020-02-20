ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 6» состоит из четырёх домов на 383 квартиры, в числе которых есть и компактные студии, и просторные «трёшки». Проектом предусмотрены свободные планировки – жильцы при желании могут объединить кухню с гостиной. Высота потолка на четырёх этажах составляет 2.75 м, а на пятом, мансардном, достигает 3.8 м.

Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных материалов и оборудования. Вместо центрального отопления применена технология «тёплый водяной пол» с автономными газовыми котельными. С нулевого уровня подъезды оборудуются лифтами швейцарской компании Schindler.

Возведение квартала началось в апреле 2019-го года. К зиме был готов тёплый контур, выполнено устройство фасадов и кровли. Сейчас производится остекление балконов и лоджий, ведётся монтаж электричества, тепловых сетей, водоснабжения и канализации. Начались работы по отделке мест общего пользования.

Большой опыт застройщика, профессионализм команды и применение современных технологий позволили оптимизировать процесс строительства. Цикл от котлована до передачи ключей занимает 1,5 года. Все объекты застройщика сдаются с опережением, «Образцовый квартал 6» не станет исключением. Планируется, что участники долевого строительства получат ключи уже в этом году.

С 1 по 29 февраля 2020 года при бронировании квартиры в ЖК «Образцовый квартал 6» предоставляется скидка. Бронирование производится бесплатно. Подробности – в отделе продаж по телефону: + (812) 719-19-19.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), + (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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