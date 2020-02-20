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Строительство
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20.02.2020 18:00
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ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 6» состоит из четырёх домов на 383 квартиры, в числе которых есть и компактные студии, и просторные «трёшки». Проектом предусмотрены свободные планировки – жильцы при желании могут объединить кухню с гостиной. Высота потолка на четырёх этажах составляет 2.75 м, а на пятом, мансардном, достигает 3.8 м.

Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных материалов и оборудования. Вместо центрального отопления применена технология «тёплый водяной пол» с автономными газовыми котельными. С нулевого уровня подъезды оборудуются лифтами швейцарской компании Schindler.

Возведение квартала началось в апреле 2019-го года. К зиме был готов тёплый контур, выполнено устройство фасадов и кровли. Сейчас производится остекление балконов и лоджий, ведётся монтаж электричества, тепловых сетей, водоснабжения и канализации. Начались работы по отделке мест общего пользования.

Большой опыт застройщика, профессионализм команды и применение современных технологий позволили оптимизировать процесс строительства. Цикл от котлована до передачи ключей занимает 1,5 года. Все объекты застройщика сдаются с опережением, «Образцовый квартал 6» не станет исключением. Планируется, что участники долевого строительства получат ключи уже в этом году.

С 1 по 29 февраля 2020 года при бронировании квартиры в ЖК «Образцовый квартал 6» предоставляется скидка. Бронирование производится бесплатно. Подробности – в отделе продаж по телефону: + (812) 719-19-19.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), + (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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20.02.2020 18:00

ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
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