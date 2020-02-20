«Футбольный праздник пройдет в полной безопасности». Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге ответил на угрозы минирования

Организационный комитет чемпионата Европы по футболу 2020 года заявил, что анонимные минёры не помешают горожанам и туристам.

«Организаторы российской части Евро-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что, как и во время Кубка конфедераций FIFA в 2017 году и чемпионата мира по футболу FIFA 2018, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности», – говорится 20 февраля в сообщении оргкомитета.

Неизвестные прислали новое письмо с угрозами на электронную почту Василеостровского районного суда утром в четверг, 20 февраля. Они пообещали пустить «волну звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит» во время чемпионата Европы по футболу.

Накануне список дополнительных мер безопасности обнародовала ФСБ. Запрет на оборот оружия, взрывчатых, ядовитых веществ, как и необходимость получать особые разрешения на проведение собраний и митингов, будут действовать в Петербурге и области с 3 июня по 13 июля 2020 года.



