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Общество
20.02.2020 13:58
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ВЦИОМ: «Непатриотичное поведение» должно быть общественно порицаемо, считает каждый третий россиянин

Каждый третий россиянин уверен, что «непатриотичное поведение» должно быть «предметом общественного порицания». Так ответили 34% респондентов ВЦИОМ. Данные опубликованы на сайте государственной социологической службы в четверг, 20 февраля. В качестве примера «непатриотичного поведения» подчинённые главы службы Валерия Фёдорова подсказали россиянам человека, который «не встает при звуках российского гимна».

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При этом каждый второй россиянин (53%) полагает, что «государство и общество не должны в это вмешиваться, это частное дело человека». Но 7% участников исследования готовы штрафовать сограждан за «непатриотизм». Каждый сотый гражданин РФ считает, что за это можно и уголовно наказывать.

В то же время каждый пятый респондент ВЦИОМ (21%) уверен, что общественному порицанию должны подвергаться те граждане, которые позволяют себе высказывать мнения, «не совпадающие с точкой зрения государства». Впрочем, количество людей, желающих покарать своих сограждан, сокращается. Так, в 2014 году на уголовную ответственность за инакомыслие был согласен каждый двадцатый россиянин (9%), а сегодня лишь каждый пятидесятый (2%).


wciom.ru

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Список провинностей, за которые с гражданина РФ стоило бы снять звание «патриота», возглавили «отсутствие любви к России» (85%), дача или получение взятки (80%), уклонение от службы в армии (65%). Среди других признаков «антипатриота» оказалось уклонение от уплаты налогов (64%). Вместе с тем попытки скрыть свои доходы от государства 29% россиян не считают «непатриотичным делом».

Толерантность к отказу от участия в выборах ещё выше. 46% респондентов ВЦИОМ считают, что бойкот выборного процесса лишает гражданина статуса «патриота». Но те же 46% считают, что это право избирателя никак не влияет на его патриотизм.

Работа на иностранную компанию не является проблемой для 69% патриотов России. Желание вступить в брак с иностранцем показало максимальную поддержку «патриотов» – 72%.

Восемь из 100 россиян сегодня готовы выслать из России «непатриотичных людей».  В 2014 году вернуться к советской практике хотели 14% граждан.

«Российский патриотизм сегодня не носит ни мракобесного, ни репрессивного характера – это патриотизм образованных, современных горожан, живущих в великой стране в эпоху глобализации со всеми её угрозами – но и возможностями», – комментирует цифры генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос был проведён по инициативе самого ВЦИОМ 16 февраля 2020 среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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