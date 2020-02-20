Сбежавшая из коронавирусного карантина мать с детьми добровольно сдалась в Боткина

32-летняя Анна Рыбакова добровольно вернулась в Боткинскую больницу после побега.

Как сообщила «Фонтанке» 20 февраля мать женщины, она уже в больнице. Такое решение она приняла самостоятельно — позвонила в Роспотребнадзор и спросила, что ей делать.

Вопрос с малолетними детьми решился просто — с ними на время карантина, который продлится минимум до 24 февраля, останется бабушка. Первый из двух анализов у женщины уже взяли.

Накануне, 19 февраля, Невский районный суд решил принудительно вернуть сбежавшую 11 февраля Рыбакову в больницу до получения двух отрицательных анализов на коронавирус. При этом дома её найти не могли, а на связь она не выходила. Ранее в изолированный бокс по решению Петроградского районного суда вернулась и первая сбежавшая — Алла Ильина. После серии побегов больница Боткина лишилась многолетнего руководителя — был уволен Алексей Яковлев.



