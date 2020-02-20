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Строительство
Публикуется на правах рекламы
20.02.2020 14:19
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Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

Setl Group

По данным «Петербургской Недвижимости» за 2019 год, 70% покупателей квартир в домах бизнес- и премиум-класса от Setl Group приобрели жилье в рассрочку. 

За год популярность рассрочек значительно выросла: еще в 2018 году количество таких сделок составляло менее 50%.  

Руководитель центра элитных проектов Андрей Петров полагает, что данный тренд можно объяснить рядом преимуществ, которые имеет покупка в рассрочку в домах Setl Group. «Рассрочка позволяет внести первый взнос и зафиксировать стоимость квартиры, а затем оплачивать остаток равными платежами раз в год в течение нескольких лет. Такая схема удобна для покупателей жилья бизнес- и премиум-класса: они могут успеть продать другую недвижимость или в удобный момент выводить деньги из бизнеса», — отмечает эксперт. 

Сейчас «Петербургская Недвижимость» и Setl Group предлагают покупателям рассрочку на квартиры в ЖК бизнес-класса с первым взносом от 20% и платежом раз в год*. Например, данной рассрочкой могут воспользоваться покупатели квартир в ЖК Svetlana Park.*

Setl Group
Setl Group

Кроме того, действуют беспрецедентные условия на покупку квартир в готовых элитных жилых комплексах. Например, покупатели трехкомнатной квартиры  в ЖК «Москва» могут внести от 50% стоимости на подписании договора, получить ключи, начать ремонт и только через полгода оплатить остаток**.

Подробнее с условиями рассрочки и жилых комплексах, на которые распространяются предложения, можно ознакомиться по тел. 335-55-55

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Москва" – застройщик ООО "Сэтл Сити", роектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moskva/declarations, наш.дом.рф

*Предложение действительно с 01.01.2020 по 29.02.2020. Предложение «Платеж раз в год. Первый взнос 20%» действительно при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры любого метража в ЖК Svetlana Park с использованием рассрочки: первый платеж от 20% от базовой стоимости приобретаемой квартиры, остаток – равными ежегодными платежами в срок до 31.12.2022. Рассрочка предоставляется застройщиком. Количество квартир ограничено. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание». Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел.: +7 (812) 33-55555.

**Предложение действительно с 03.02.2020 по 31.03.2020. Предложение «3 комнатная квартиры от 7,5 млн руб. Рассрочка» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении трехкомнатной квартиры общей площадью 102,50 м2 в ЖК «Москва» базовой стоимостью 15 375 000 руб. При оплате в рассрочку предоставляется скидка 500 000 руб. от базовой стоимости квартиры, первый платеж 7 437 500 руб., остаток вносится единоразовым платежом не позднее 6 месяцев с даты подписания договора. Внесение первого платежа осуществляется внесением денежных средств на р/с Продавца ООО «Сэтл Сити» в течение 2 рабочих дней с даты подписания предварительного договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Рассрочка предоставляется продавцом ООО «Сэтл Сити». Получение ключей от квартиры после внесения первого платежа. Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.

 

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