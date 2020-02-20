«По крайней мере, со мной будет веселее». Сергея Шнурова приняли в Партию Роста

Петербургский музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии Роста. Партбилет ему вручил 20 февраля на встрече с председателями региональных отделений Северо-Запада в Петербурге глава партии Борис Титов.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Сам Шнуров так прокомментировал это событие: «Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее».

За принятие музыканта в партию единогласно проголосовали 21 член регионального отделения Петербурга, которые присутствуют на встрече. Всего в отделении 35 членов.



