Петербург без китайского го. Коронавирус помешал спортсменам из КНР показать мастерство на соревнованиях по их национальной игре

Кубок по китайской логической настольной игре, который принимает Петербург, останется без участников из Китая. Винить в этом они могут только бушующий на их родине коронавирус.

«Это ежегодный кубок, который организуют китайские спонсоры. На него всегда приезжают игроки из Китая, но в этот раз из-за известных событий китайские спортсмены из КНР приехать не смогли», – рассказала 20 февраля в комментарии «Фонтанке» пресс-секретарь Российской федерации го Екатерина Евченко.

По ее словам, спортсмены из Китая отменили свой визит накануне, сославшись на коронавирус. Евченко подчеркнула, это первый раз, когда в Петербурге не будет участников из Поднебесной. При этом китайцы, проживающие в городе, смогут принять участие в соревнованиях.

Напомним, что Кубок генерального консульства Китая по логической игре го пройдет в Петербурге с 21 по 24 февраля. На петербургские соревнования приезжают не только участники из России и КНР, но и из других стран.



