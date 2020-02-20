Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Лидер обогнал ближайшего конкурента почти на 10 млрд долларов

«Яндекс» возглавил топ самых дорогих компаний в русскоязычном сегменте Сети. Стоимость гиганта оценивается в 14,6 миллиарда долларов.

Рейтинг 20 февраля опубликовал Forbes. Следом за детищем Аркадия Воложа в рейтинге стоимости находятся Mail.ru Group и портал для размещения объявлений о продаже Avito. Первая компания стоит 5,3 миллиарда долларов, вторая – 3,9 миллиарда. «Победители» не меняются из сезона в сезон. Впрочем, в 2018 году из «топ-20» выбыли петербургский интернет-магазин «Юлмарт» и онлайн-ретейлер Exist.

На этот раз, помимо технологических гигантов, в список попали картографический сервис 2Gis, онлайн-кинотеатр ivi, а также группа компаний «ЛитРес», занимающаяся продажей электронных книг.



