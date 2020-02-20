Без выпечки и фруктов. Смольный снес четыре незаконных павильонов на севере, востоке и юге Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконной торговли в Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском районах. Как рассказали 20 февраля в пресс-службе ведомства, в общей сложности под ковшами бульдозеров пали четыре торговых точки.

Так, на Бестужевской улице, вблизи дома 9, литера А чиновники снесли павильон 30 кв. м торговавший фруктами, овощами и другими продуктами питания. Договор с ООО «Пари Сервис-99» был расторгнут в августе прошлого года, но предприниматели продолжили работу. За пользование землей без разрешения города они получили штраф в размере 130 тыс. рублей. «ранее данная организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений», – отмечают в ККИ.

На Индустриальном проспекте, вблизи дома 30/23 также был демонтирован магазин площадью 31 кв. м с продуктами и выпечкой. Город разорвал отношения с ООО «Квазар» в июле прошлого года. Предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей.





Также чиновники освободили участок на ул. Маршала Тухачевского, у дома 1, литера А. В павильоне площадью 18 кв. м продавались фрукты, овощи и выпечка. Договор аренды с ООО «Навигатор» был расторгнут в связи с ликвидацией юридического лица в ноябре прошлого года.

Та же участь постигла киоск с выносным навесом общей площадью 13,5 кв. м вблизи дома 44 на Фарфоровском проспекте. Он был установлены на земельном участке, не обремененном договорными отношениями с городом.

Помимо штрафов за незаконное размещение элементов благоустройства ККИ намерен взыскать с бизнеса расходы на демонтаж.