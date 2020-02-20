Никаких посылок от китайской бабушки. В России запретили ввоз продукции животноводства из Китая

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ запретила ввоз из КНР продуктов из мяса.

Россельхознадзор заявил, проверять будут посылки, ручную кладь и багаж. Решение принято в качестве меры для защиты россиян от коронавируса, африканской чумы свиней и ящура. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма ведомства, отправленного в территориальные управления.

«В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV, зарегистрированного на территории Китайской Народной Республики, а также африканской чумы свиней и ящура обязываю руководителей территориальных управлений Россельхознадзора: усилить контроль за прибывающими в РФ транспортными средствами с животноводческими грузами с территории КНР, обеспечить в пунктах пропуска на Государственной границе РФ контроль за недопущением ввоза из КНР в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров», – говорится в документе.

В ведомстве также распорядились подготовить дезинфекционно-промывочные блоки для обработки различного сухопутного, воздушного и морского транспорта, дезковрики для обуви прибывающих. Изъятые продукты должны быть уничтожены, а ветеринары обязаны наблюдать за животными в хозяйствах, расположенных в 20 киллометрах от аэропортов, ж/д и автовокзалов, предприятий по переработке «запрещёнки» и карантинных объектов, в которых помещены иностранцы с подозрением на заражение.

Напомним, что число жертв коронавируса 2019-nCoV уже превысило 2 тысячи человек, заболевших, у которых вирус уже выявлен, – около 75 тысяч. Почти 15 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, находятся под контролем врачей.



