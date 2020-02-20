«Испугались». Путин не успел начать свой доклад на коллегии ФСБ, как его микрофон загудел

Начало выступления президента России на коллегии ФСБ 20 февраля оказалось смазано из-за технических проблем. Как сообщают корреспонденты кремлевского пула, как только Владимир Путин заговорил, микрофон загудел.

«Подведем итоги работы по этим ключевым направлениям. Обсудим основные задачи на ближайшую перспективу... (Голос из президиума: Где-то наводка идет...) Испугались!», – так начал свою речь Путин.

Не успел президент на коллегии ФСБ сказать, что защита России от внутренних и внешних угроз- важнейшая задача, как его микрофон загудел.



Голос из президиума: Это где-то наводка



Путин: Испугались pic.twitter.com/GaoBtgfAqV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 20, 2020

Сразу же после этого гудение прекратилось. Президент продолжил говорить о том, что важнейшая задача ФСБ — защита России от внутренних и внешних угроз. Напомним, сегодня на той же коллегии ведомства Путин поблагодарил США за то, что американские спецслужбы передали российским коллегам информацию о готовящемся теракте в Петербурге. И пообещал, что американцы могут рассчитывать на ответную помощь.



