Петербуржец брал каршеринг с чужого аккаунта и менял дорогую резину на «лысую»

«Находчивый» житель Петербурга воровал дорогие автомобильные шины с каршеринговых машин, пользуясь аккаунтом своей подруги. Автомобили он возвращал «обутыми», но уже в «лысую» резину.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, в июле 2019 года 27-летний петербуржец, воспользовавшись аккаунтом свой сожительницы в каршеринговом приложении YouDrive, трижды арендовал автомобили марки BMW. На них он заезжал в шиномонтаж, где вместо дорогой, почти новой резины ставил сильно изношенную и подешевле. Снятые шины он продавал на «Авито», а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

В результате предприимчивый петербуржец нанес компании YouDrive ущерб в размере более 46 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого путем обмана).

В настоящее время прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу и направила его мировому судье для рассмотрения по существу.

Каршеринговые компании нередко страдают от автомобильных воров. Накануне сообщалось о похожем преступлении. Двое злоумышленников в Петербурге, тоже через приложение «YouDrive», арендовали KIA и украли из нее оборотный катализатор.



