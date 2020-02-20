Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

Компания Л1

Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.

Для Компании Л1 2019 год стал достаточно плодотворным. В 2018-м было сдано много жилых объектов, поэтому главной задачей стало заселение. За год суммарно было передано 1861 помещение, включая квартиры, коммерческие объекты и паркинги. Больше всего новоселов въехало в жилой комплекс «Маршал».

Серьезно выросли продажи – относительно 2018 года их прирост составил порядка 20%, относительно 2017 года – около 45%. Свою роль сыграл вывод на рынок новых объектов: второй очереди ЖК «Лондон Парк» и элитного ЖК «Классика. Дом для души».

Важной составляющей стала реализация коммерческой недвижимости. Флагманом в этом направлении явилась продажа бизнес-центра площадью 6065 кв.м. на Каменноостровском проспекте. Это стало одним из рекордов и для Санкт-Петербурга.

В декабре головной офис Компании Л1 переехал в новый комфортабельный офис по адресу Орджоникидзе 52 литер А, в новом офисе созданы все условия для приёма клиентов Компании Л1.

В новом году Компания Л1 готовит к выводу на рынок еще несколько новых проектов в Выборгском и Фрунзенском районах Петербурга. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию и заселение первого этапа третьей очереди ЖК «Граф Орлов». Второй этап будет сдан в 4 квартале этого года. Также планируется сдача корпусов 6 и 8 второй очереди ЖК «Лондон Парк».

ЖК "Лондон Парк" – застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" – застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК «Классика. Дом для души» – застройщик ООО "Механический завод СПб", проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-klassika/dokumenty

ЖК «Маршал» – застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty

Читайте также – Как мы поселились в «Лондон Парке» и что о нем узнали («Фонтанка» прожила три дня в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения и проверила на себе, как устроен «город в городе»).