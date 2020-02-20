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Происшествия
20.02.2020 13:23
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Петербуржец показал на видео, как влетел в КАМАЗ дорожников, и объяснил, почему не отвернул

Типичное ДТП – наезд на стоящее транспортное средство – зафиксировал видеорегистратор участника. Автомобилист оказался откровенным человеком и без стеснения поведал о своей ошибке. 

Серьёзное ДТП на Коломяжском путепроводе произошло днём 19 февраля. 20 февраля его видеозапись появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Виталий на американском Mitsubishi Galant двигался по Коломяжскому проспекту с севера в сторону Чёрной речки, вёз стройматериалы из расположенного неподалёку магазина, поэтому машина тормозила тяжело, к тому же асфальт был сырой. Ему надо было уходить направо, и, зная, что правый ряд обычно свободен, Виталий перестроился туда, немного прибавив газу. А там на его пути встал КАМАЗ, «и случилось то, что случилось».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

«Скорость у меня в момент перестроения – 90, на этом участке езжу регулярно, дорогу знаю. Дорожники, наверное, что-то выставить всё-таки должны были. Машина груженная и на шипах, как по льду, проехалась. Возвращаться в ряд не захотел, так как боялся не успеть, и тогда удар на пассажира пришёлся бы. Растерялся немного, ну и постарался сгруппироваться, так как без ремня опасно было, конечно, – всё, на что хватило времени», – рассказывает Виталий. На вопрос, почему не пристёгивается, ответил так: «У меня за последние 5 лет около 150 ткм по городу, стаж вообще 8 лет, я предприниматель и очень много езжу с частыми остановками, в какой-то момент перестал пристёгиваться, не могу сказать почему». Возможно, был шанс, прибавив газу, проскочить между фургоном и «Мерседесом», но на месте Виталий «решил не рисковать и убраться без жертв в потоке». «Ещё не хватало зацепить кого-то из едущих, а машину такую хоть сейчас могу купить, невелика потеря», – пишет он.


У КАМАЗа, по его словам, ушёл задний мост, а «Галант» после ДТП выглядит вот так.

Петербуржец показал на видео, как влетел в КАМАЗ дорожников, и объяснил, почему не отвернул

В комментариях откликнулся Мартин, водитель попавшей на видео «Тойоты Камри». Он, обращаясь к рассказчику, признаётся, что его спас навигатор. «Мне тоже надо было вправо, и я за тобой собирался. Навигатор оповестил, что идут дорожные работы. Я передумал туда лезть и не знал, как успеть за 3 секунды тебя остановить, чтоб не перестраивался. Рад, что жив, весь день эта картина перед глазами была, я уже думал, всё, конечная. С пассажиром всё окей?» Пассажиру только ремнём грудь сдавило, отвечает Виталий. Сам он получил сильный ушиб левого голеностопа, маленький перелом в правой кисти, поскольку в руль руками уперся, чтобы не улететь, да шишку на лбу от подушки безопасности – «ничего страшного». Боялся, что будет сотрясение, но обошлось. «Я сбросил всё-таки прилично, и подушки сработали», – объясняет пострадавший.

Виталий «разрешает» участникам группы язвить – самоутверждаться в интернете, советует водителям быть аккуратнее и на шуточное предложение выложить следующее ДТП отвечает: «Обязательно!)».

Наезд на стоящее транспортное средство – более типичный сценарий ДТП для скоростных магистралей и междугородних шоссе, но случается такое и в городе. На днях, 11 февраля, водитель маршрутки тяжело пострадал, въехав под припаркованную фуру на проспекте Культуры. В тот же день 18-летний юноша погиб на КАД: он на БМВ влетел в стоящий слева грузовик дорожников, пытаясь объехать ярко освещённый участок дорожных работ в правом ряду (видео). Вообще, по статистике, на КАД в стоящий автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут – «Фонтанка» писала об этом, публикуя большую видеоподборку таких ДТП.


 

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