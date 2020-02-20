Путин поблагодарил Америку за предотвращение теракта в Петербурге. США могут рассчитывать на ответную помощь

Президент России во время своего выступления на коллегии ФСБ выразил благодарность США за то, что американские спецслужбы передали российским коллегам информацию о готовящемся теракте.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника [запрещенного в РФ] ИГИЛ, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники », – цитирует 20 февраля заявление российского президента ТАСС.

По его словам, Россия признательна за «профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой». «Безусловно, будем отвечать им тем же», – заверил Владимир Путин.

Напомним, что в декабре прошлого года Дзержинским судом были арестованы двое подозреваемых в подготовке терактов – Никита Семенов и Георгий Чернышев. До этого США передали российским спецслужбам сведения о них. Якобы арестованные планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей. После этого президент США Дональд Трамп назвал предотвращение терактов «отличной координацией» между двумя странами.



