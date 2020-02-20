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Строительство
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20.02.2020 12:15
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Готовность пятой очереди ЖК «Юнтолово» достигла 75%

Готовность пятой очереди ЖК «Юнтолово» достигла 75%

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к завершающей стадии строительства пятой очереди ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. 

Окончание строительно-монтажных работ в пяти корпусах на 1 234 квартиры запланировано на второй квартал 2020 года. 

В корпусах пятой очереди ЖК «Юнтолово» запущена система отопления, ведутся внутренние сантехнические, электромонтажные, отделочные работы. Устанавливается лифтовое оборудование, благоустраивается прилегающая территория. Общая готовность пятой очереди составляет 75%.

Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец второго квартала. Передача ключей, в соответствии с условиями договоров долевого участия, запланирована на второе полугодие 2020 года. 

Пятая очередь ЖК «Юнтолово» возводится в Приморском районе Санкт-Петербурга возле Юнтоловского природного заказника. Высотность зданий — от 9 до 13 этажей, общая площадь — 69,1 тыс. м?. 

Дизайн-проект холлов выполнен в светлых тонах в скандинавской стилистике. Входные группы, расположенные на уровне земли, и современные лифты обеспечат создание «безбарьерной» среды. Отдельные места предусмотрены для хранения колясок и велосипедов.

В квартирографии корпусов представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различных планировок и метражей. Все жилье передается с полной отделкой. Сегодня в продаже находится всего 13 квартир стоимостью от 2,9 до 6,2 млн рублей (при условии 100%-ной оплаты).

На территории пятой очереди был сохранен участок натурального леса, который станет центральной зеленой зоной нового квартала со скамейками и прогулочной тропинкой. 

В шаговой доступности планируется возведение детского сада и школы, гипермаркета, а также создание благоустроенного общественного пространства с местами для отдыха и общения. 

Напомним, что в 2019 году была введена в эксплуатацию четвертая очередь ЖК «Юнтолово», состоящая из семи четырехэтажных домов. По итогам независимого ежегодного конкурса «Доверие потребителя» четвертая очередь была признана лучшим в городе строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/. 

 

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