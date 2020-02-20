Сергей Шнуров приехал на мероприятие Партии Роста. На нем могут объявить о его вступлении в организацию

Музыкант Сергей Шнуров находится в гостинице на Вознесенском проспекте в Петербурге. Лидер Партии Роста Борис Титов там встречается с руководителями региональных отделений, сообщает 20 февраля корреспондент «Фонтанки».

Ранее их обоих видели вместе в Пулково. Глава регионального отделения Павел Швец на просьбу прокомментировать этот факт лишь ответил: «Будет сделано заявление. О чем — видимо, уже понятно».



