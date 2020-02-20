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20.02.2020 12:07
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Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал сделку по передаче компанией X-Leasing 1000 автомобилей Nissan Qashqai в лизинг каршеринговому сервису YouDrivе.

«Лизинг – новое для Банка «Санкт-Петербург» направление. Так, на 1 февраля 2020 года объем кредитного портфеля Банка на финансирование лизинговых компаний составил более 26 млрд руб. Но лизинговые проекты, реализуемые при участии Банка «Санкт-Петербург», уже зарекомендовали себя как удобный и эффективный инструмент для решения задач как крупного, так и среднего и малого бизнеса. А сделка с X-Leasing стала для нас знаковой, поскольку она имеет социальную направленность: каршеринг делает жизнь тысяч людей в мегаполисах проще и комфортнее», – прокомментировал директор департамента лизинга и факторинга Банка «Санкт-Петербург» Юрий Беляев.  

X- Leasing (ООО «ИКС-Лизинг») – универсальная лизинговая компания, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на лизинге легковых, коммерческих и грузовых автомобилей и специальной техники. Офисы компании открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Потенциал рынка каршеринга в России значителен, данная услуга завоевывает все больше потребителей. Каршеринговые компании продолжают активно наращивать свои парки, и роль лизинга в этом процессе – ключевая. Мы рады, что у нас получается наряду с крупнейшими лизинговыми компаниями РФ участвовать в формировании этого рынка. Сделка с YouDrive для X-Leasing, очень молодой компании, – серьезное достижение», — комментирует генеральный директор компании X-Leasing Дмитрий Тимофеев.

YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды автомобилей для работы в такси YouDrive Business, а также маркетплейс для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения YouDrive доступно более 4500 автомобилей

«Заключенная сделка является для нас одним из важных этапов по увеличению автомобильного парка, — отметил генеральный директор компании YouDrive Борис Голиков. — Рынок каршеринга развивается очень динамично, поэтому мы планируем и дальше интенсивно наращивать количество автомобилей, которые будут доступны для наших пользователей».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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