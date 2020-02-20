Проезд по северной части дамбы перекроют на час

В ночь на субботу, 22 февраля, на дамбе Петербурга полностью остановят движение автомобильного транспорта.

По информации пресс-службы Дирекции КЗС Петербурга, с 2:00 до 3:00 будет полностью остановлено движение транспорта на 7-м километре внешнего кольца и 131-м километре внутреннего кольца КАД по гребню КЗС. Причина – испытания пролётного строения автодорожного моста судопропускного сооружения С-2. В народе этот мост называется горбатым, он находится на участке между Кронштадтом и Горской.

О закрытии движения автомобилистов предупредят также с помощью информационных табло на магистрали. С юга дорога в Кронштадт будет открыта.







