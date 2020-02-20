За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому

Проголосовать за поправки в Конституцию россияне смогут прямо из дома. Подать заявление на участие в программе возможно с 1 апреля. В этот же день стартует поквартирное информирование россиян.

Как 20 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, надомное голосование может быть использовано как инструмент для повышения явки. К обходу горожан на квартирах по разъяснению предлагаемых изменений планируется привлечь депутатов и молодежное крыло Общероссийского народного фронта.

Эксперты отмечают, что пока не до конца понятно, как будет регламентирована процедура голосования не на участках и каким образом будет контролироваться соблюдение законности. Это связано с тем, что «процедура находится вне юридической процедуры, описывающей выборы», «это не соревнование между кандидатами или партиями, поэтому тут неприменимы подходы борьбы за чистоту». В середине февраля сообщалось о том, что голосование о поправках должно стать «праздником, сопоставимым с президентскими выборами». Как сообщили представителям регионов на специальных семинарах, нужная атмосфера повысит явку и доведёт её до желаемого минимума – 60 – 70%.

Бюджет всенародного голосования по поправкам – больше 14 миллиардов рублей. По имеющимся данным, голосование пройдёт 22 апреля, этот день должен стать выходным.



