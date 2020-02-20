«Левада-центр»: Президент, армия, ФСБ – главные институты России. Россияне поставили им «четвёрку»

Топ-3 институтов России, которые играют главную роль в жизни страны, занимают президент, вооружённые силы и спецслужбы. «Левада-центр» 20 февраля публикует данные оценки важности гражданами институтов власти, карательных органов, профессиональных союзов, олигархов и СМИ.

По пятибалльной шкале президент получил «твёрдую четвёрку» (4,32), армия просто «четвёрку» (4,14), а ФСБ «четвёрку с минусом» (3,97).

В следующей тройке так же власть и силовики: администрация президента (3,6), правительство (3,58), прокуратура (3,44).

Фото: levada.ru





СМИ в рейтинге главных институтов оказались только на седьмом месте с показателем 3,41. Такой же результат (3,4) показали «олигархи». Всем вышеперечисленным уступили «судебные органы» (3,31) и губернаторы (3,28).

Политические партии оказались лишь на 16-м месте. Россияне им ставят «двойку с плюсом» – 2,87. Для сравнения «церковь» имеет для граждан заметно большее значение – 3,11. Осенью 2019 года «Левада-центр» фиксировал снижение доверия россиян к «религиозным организациям».

Показатели первой тройки списка – президента, армии и ФСБ – за минувший год незначительно выросли. В марте 2019 года цифры были ниже.