«Будет сделано заявление. Про что — уже, видимо, понятно». В Партию Роста могут принять Сергея Шнурова

Музыканта Сергея Шнурова 20 февраля ждут в гостинице на Вознесенском проспекте, где лидер Партии Роста Борис Титов проводит встречу с главами региональных отделений. Ранее их обоих видели вместе в Пулково.

Глава МО № 72 и руководитель регионального отделения Партии Роста Павел Швец не стал комментировать информацию о планах по вступлению Шнурова в организацию. «Будет сделано заявление. Про что — уже, видимо, понятно», – ответил он. Руководитель фракции в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева на звонок не ответила.

Ранее в интервью РИА «Новости» Шнуров заявил: «Если я пойму, что будет такой запрос у так называемого народа, если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику». При этом он добавил, что в нынешней конфигурации Госдумы для него там места нет.



