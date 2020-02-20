Проезд по дамбе полностью перекроют на час, чтобы испытать пролетное строение

В субботу, 22 февраля, на дамбе Петербурга полностью остановят движение автомобильного транспорта. Дорогу перекроют ночью, продлится перекрытие час.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, с 2:00 до 3:00 22 февраля будет полностью остановлено движение транспорта на 7-м километре внешнего кольца и 131-м километре внутреннего кольца скоростной автомобильной дороги по гребню КЗС. Там будут проводить испытания пролетного строения автодорожного моста судопропускного сооружения С-2.

Водителей просят учитывать временную остановку движения по САД КЗС при составлении маршрутов и следить за сообщениями на информационных табло. А также соблюдать требования дорожной разметки и знаков и скоростной режим.



