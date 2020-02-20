В Петербурге за год открылось 15 коворкингов, но до Москвы еще далеко

За 2019 год в Петербурге открылось 15 новых коворкингов на 862 места, сообщили «Фонтанке» 20 февраля в компании Becar Asset Management. При этом закрылось за год 10 объектов.

В результате рост рынка за 2019 год, если считать по площадям, составил 13%, по количеству рабочих мест — 17,5%, а средняя заполняемость достигла 79%. При этом петербургский рынок пока существенно уступает московскому по динамике развития, и этот разрыв в 2020 году продолжит увеличиваться. Так что и выход крупных международных сетей коворкингов на городской рынок пока маловероятен.

«В отличие от московского рынка, где в 2019 году спрос на коворкинги со стороны крупных компаний стал трендом, в Петербурге подобные сделки — пока редкость», — комментирует Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management.

По итогам 2019 года в Петербурге действует 69 гибких пространств на 4 710 рабочих мест, которые занимают по площади менее 1% офисного рынка. Почти половина (45%) объектов функционирует в формате только open space, но такие коворкинги малы по площади (22% от общего объема). Треть объектов совмещает в себе зоны open space и сервисные офисы (формат mix) — такие объекты крупнее, на них приходится 61% объёма площадей.





Примерно половина (49%) коворкингов и сервисных офисов — это сетевые проекты. Большинство работающих сегодня объектов были открыты в 2017 – 2019 годах.

По прогнозам аналитиков Becar Asset Management, в 2020 году с учетом заявленных проектов на рынок может выйти 20 – 25 тыс. кв. м гибких пространств, что в 3 – 4 раза больше, чем в прошлом году. В этом случае рост рынка составит 60 – 70%. Также в 2020 году в Петербурге ожидаются первые сделки по аренде мест в коворкингах крупными корпоративными клиентами.



