Депутаты предложили вывести из тени и легализовать экскурсии по крышам Петербурга

Официально разрешить водить экскурсии по крышам Петербурга предложили депутаты. Парламентский комитет по законодательству 20 февраля единогласно поддержал соответствующую инициативу, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Документ внесут на рассмотрение Заксобрания Петербурга.

Законопроект предлагает скорректировать закон о туристической деятельности, уточнив, что культурно-познавательный туризм – это посещение в том числе объектов, которые специально оборудованы для проведения экскурсий.

Сейчас легально открытая для туристов крыша в Петербурге только одна — на Лиговском проспекте, 65, где водит на экскурсии компания «Панорамик Руф».

«Такие предприниматели пока проигрывают нелегальным экскурсоводам, ведь те организуют на крышах свидания, пикники, при желании могут даже позвать мини-оркестр. Необходимо вывести такие экскурсии из теневого рынка петербургской туристической индустрии», – пояснил председатель комитета, депутат Денис Четырбок.





По словам руководителя проекта «Легальные крыши» Александра Семенова, приглашенного на заседание в качестве представителя бизнеса, ежедневно необорудованные площадки посещает от 100 до 500 человек.

Инструкцию для экскурсоводов и туристов на Лиговском, по словам Семенова, разрабатывали на основе техники безопасности для промышленных альпинистов, она получила согласование ГУ МЧС и МВД. Легализацию такого рода туризма он сравнил с разработкой правил дорожного движения, в отсутствие которых на дорогах царит хаос. «Есть возможность сделать более экстравагантные экскурсии по необорудованным крышам, там троссовая система... В Брисбене мост великолепный, но там подготовка только полчаса идет с инструктажем. Можно разные виды экстрима сделать на крыше, но они будут безопасными», – обрисовал перспективы Семенов.

Организаторам экскурсий, прежде всего, придется договариваться с жильцами дома. За использование площадки для экскурсий организатор может перечислять средства на счет ТСЖ либо по согласованию производить необходимые работы.

Гендиректор «Панорамик Руф» Анастасия Красицкая пояснила, что режим экскурсий обсуждается с жильцами дома. Наиболее очевидные моменты, которые могут вызывать недовольство, — позднее посещение крыши и присутствие на ней людей во время массовых мероприятий, в том числе салютов.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о теневом рынке экскурсий и мероприятий на крышах.