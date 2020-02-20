На границе с Финляндией и Эстонией готовятся к праздничным пробкам. Названы предполагаемые часы пик

В преддверии растянувшихся в связи с Днём защитника Отечества выходных Пограничное управление ФСБ 20 февраля предупредило туристов об ажиотаже на российско-финляндской и российско-эстонской границах.

«Практика показывает, что пассажиропоток в это время превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы – до трех раз», – отметили в ведомстве.

Часы пик на выезд из России придутся на вечер 21 февраля и утро 22-го, большой поток возвращающихся на родину россиян ожидают вечером 23 и 24 февраля.

Пограничники советуют планировать маршрут и время выезда заранее и просят отнестись с пониманием к очередям перед пунктами пропуска.



