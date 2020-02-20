Полиция задержала приболевшую главу секты «Орден Пути», предлагавшую клиентам полежать в гробу

Петербургская полиция задержала руководителя секты «Орден Пути» Гайву Тихомирову. Об этом «Фонтанке» 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербурженка с литовскими корнями задержана в порядке 91-й статьи УПК РФ, уточнили в главке. «Фонтанка» публиковала большое расследование личности и деятельности магистра «Ордена Пути», которая предлагала бизнесменам поставить «божественные купола» за 20 тыс. евро или прилечь в гроб.

Об обысках десятка квартир по делу о мошенничестве в особо крупном размере стало известно 18 февраля. Центр «Э» поделился любопытными кадрами найденного. Например, в квартире у Тихомировой обнаружили большое количество ампул и таблеток. Некоторые наименования оказались неизвестны специалистам. Сама Тихомирова во время следственных мероприятий пожаловалась на плохое самочувствие и в компании полиции была доставлена в Сестрорецкую больницу.



