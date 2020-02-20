В США скончался «отец копипаста» Ларри Теслер

Американский информатик, которому мир должен быть благодарен за «копипаст» (функции на компьютере «вырезать», «копировать», «вставить») скончался в США на 75-м году жизни.

«Ларри Теслер был научным сотрудником в [компании] Xerox и изобретателем "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», – об этом 20 февраля сообщается в твиттер-аккаунте Xerox.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Теслер получил учёную степень по математике после окончания Стенфорда. В 1973 году он стал членом научно-исследовательского центра Xerox PARC, где в том числе занимался разработкой прославивших его функций «вырезать», «копировать», «вставить».

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где в составе команды разработчиков трудился над карманным персональным компьютером MessagePad и прародителем Macintosh – ПК Lisa. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с Amazon и Yahoo!.



