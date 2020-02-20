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Общество
20.02.2020 11:36
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В США скончался «отец копипаста» Ларри Теслер

Американский информатик, которому мир должен быть благодарен за «копипаст» (функции на компьютере «вырезать», «копировать», «вставить») скончался в США на 75-м году жизни. 

«Ларри Теслер был научным сотрудником в [компании] Xerox и изобретателем  "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», – об этом 20 февраля сообщается  в твиттер-аккаунте Xerox. 

Теслер получил учёную степень по математике после окончания Стенфорда. В 1973 году он стал членом научно-исследовательского центра Xerox PARC, где в том числе занимался разработкой прославивших его функций «вырезать», «копировать», «вставить».

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где в составе команды разработчиков трудился над карманным персональным компьютером MessagePad и прародителем Macintosh – ПК Lisa. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с Amazon и Yahoo!.


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