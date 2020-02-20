Мужчина угодил под трамвай на Синопской набережной. Он выжил, но травмы серьезные

Утром 20 февраля в центре Петербурга в ДТП серьезно пострадал пешеход. Но попал он под колеса не автомобиля, а трамвая.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 09:40 у дома 10 по Синопской набережной. По предварительным данным, 45-летний водитель трамвая маршрута № 7 сбил вне зоны пешеходного перехода 28-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В трамвае в момент наезда было пять пассажиров, они не пострадали.



