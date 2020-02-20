Строительство
В ЖК «Новый Лесснер» приступили к монтажу окон
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
В жилых корпусах «Нового Лесснера» компании «Отделстрой» полностью завершены монолитные конструкции и кладка наружных стен. Все дома возведены под крышу, в них завершаются кровельные работы.
Осуществлены замеры проемов для установки окон и балконных дверей; со стороны двора приступили к монтажу окон. Одновременно с этим продолжается геодезическая съемка фасадов для последующего монтажа систем вентилируемого фасада.
Основные работы сейчас ведутся внутри домов, а потому со стороны улицы не видны. Практически везде завершены внутренние стены и перегородки. Выполняются системы вентиляции и сантехнические работы.
Напомним, что жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах.
Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Солидная архитектура с художественной подсветкой зданий, изысканные парадные, видовые квартиры – жить в таком доме – особый статус и особая гордость!
Узнайте подробнее квартирах в ЖК «Новый Лесснер» по телефону (812) 670-01-01.
Справка о компании «Отделстрой»
Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/