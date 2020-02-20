Коронавирус улучшил качество воздуха в Китае

Благодаря многочисленным отменам авиасообщения с Китаем и запрету на зарубежные турпоездки для граждан страны заметно улучшилось состояние воздуха в Поднебесной. Определённую роль в этом сыграли и новогодние каникулы, во время которых некоторые заводы приостановили своё производство. Об этом свидетельствуют данные со спутника, сообщает 20 февраля Метеорологический институт Финляндии.

Провинция Хубэй в Центральном Китае и её столица Ухань стали эпицентром эпидемии коронавируса. Когда в Ухане объявили карантин с 23 января, общественный транспорт в городе с населением около 11 миллионов человек был остановлен – всего за пару дней до китайского Нового года.

«Начало нового года и ограничения на поездки нашли чёткое отражение как в наземных измерениях, так и в спутниковых наблюдениях за снижением уровня оксида азота», – говорит исследователь Метеорологического института Финляндии Ану-Майя Сундстрём. Впрочем, отмечает она, на основании этих данных сложно оценить долю влияния каникул и ограничения поездок.

Концентрация оксида азота в нижних слоях атмосферы, зафиксированная спутником TROPOMI в Ухане (на карте также показана угольная электростанция Huaneng Yanglou в Ухане, выбросы которой видны в снимках со спутника):



