Голуби в кепках «Сделаем Америку снова великой» с причёской Дональда Трампа разлетелись над Лас-Вегасом. Ответственность взял на себя P.U.T.I.N.

Десятки голубей в красных кепках с лозунгом президента США «Сделаем Америку снова великой» замечены над Лас-Вегасом. Стаю возглавила птица с причёской Дональда Трампа. Такую акцию устроили его сторонники перед дебатами противоборствующей Демократической партии.

Видео произошедшего появилось на YouTube-канале KTNV Channel 13 Las Vegas, 20 февраля на ролик обратили внимание мировые СМИ. Шапочки закрепили на голове каждого голубя в стае, старта они ждали на специальных жёрдочках, украшенных американскими флагами. Сообщается, что подготовкой занимались участники группировки сторонников Дональда Трампа P.U.T.I.N. – именно так в сокращённом варианте называют себя члены организации «Pigeons United To Interfere Now» («Голуби, объединённые для вмешательства»).

Идеологи акции сами разослали релиз в СМИ и сообщили, что таким образом выражают поддержку нынешнему лидеру страны. Птиц они тренировали несколько месяцев, изучали правила ухода за ними, а идею позаимствовали из исторических реалий и вдохновились операцией Tacana. В 1970-х сотрудники ЦРУ пытались снарядить голубей на разведку и с их помощью следить за Советским Союзом.

19 февраля жители Лас-Вегаса начали выкладывать снимки в социальных сетях: голуби в кепках разлетелись по всему городу. Ранее в различных районах уже видели птиц в шляпах и сомбреро. Аксессуары были тщательно закреплены у птиц на голове, что заставило зоозащитников говорить о жестоком обращении с животными.



