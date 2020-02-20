Не выходи из комнаты. Китайские разработчики онлайн-приложений обогатились на коронавирусе и вынужденных бездельниках

Разработчики онлайн-приложений могут сказать «спасибо» коронавирусу. С начала февраля только через App Store гражданами Китая было совершено свыше 222 миллионов загрузок, что на 40% больше среднего показателя за весь 2019 год.

Благодаря китайским пользователям индустрия приложений выросла на 150 миллиардов долларов. Об этом 20 февраля сообщает издание The Finаncial Times со ссылкой на аналитиков.

Компания AppAnnie в своём отчете утверждает, что «миллионы работников и студентов использовали мобильные приложения для поиска альтернативных методов для возобновления повседневной деятельности удаленно». Резкий скачок отмечен в скачивании образовательного софта из-за карантина в школах.

Кроме того, акции крупнейшего поставщика мобильных игр в КНР Tencent находятся сейчас на 20-месячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает 500 миллиардов долларов. Акции New Oriental Education, которая специализируется в Китае на онлайн-образовании, в этом году выросли в цене на 17%.





Доходы от игровых приложений в Поднебесной увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики прогнозируют продолжение роста, так как многие предприятия останутся закрытыми ещё какое-то время.

Между тем нашлись и пострадавшие от коронавируса. Например, Sony и Nintendo, поставки оборудования которых зависят от Китая.

Напомним, что в декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число жертв превысило 2 тысячи человек, заболевших, у которых вирус уже выявлен, – около 75 тысяч. Почти 15 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, находятся под контролем врачей.