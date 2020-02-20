Длинноволосые незнакомцы пообещали выборжанке бельё, а сами забрали деньги и подбили полицейский УАЗ

Совместить грабёж с ДТП «удалось» двоим неизвестным со специфической внешностью в Выборге.

Днём 19 февраля не повезло 83-летней пенсионерке. По данным «Фонтанки», её сосед вызвал полицию около 14:20 – к тому моменту бабушку уже успели ограбить. Двое темноволосых незнакомцев пообещали пожилой женщине подарок – комплект постельного белья. Она поверила им и пригласила в свою квартиру, откуда они ушли с 75 тысячами рублей.

В 14:25 подъехали полицейские на УАЗе «Патриот». В течение 5 минут, пока их не было, темноволосые грабители на ВАЗ-2114 ударили служебный «Патриот» и скрылись.

Разыскиваются двое мужчин с длинными чёрными волосами. Один – 22-летний владелец «Лады» с типичной русской фамилией и южной внешностью. Второй – постарше, лет 30, с похожей внешностью и тоже в тёмной одежде. Полицейские взяли отпечатки пальцев и направили ориентировки в территориальные органы. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад похожим образом обманули 84-летнюю петербурженку. Молодой смуглый мужчина с волнистыми волосами выманил у дамы деньги взамен на постельное бельё.





