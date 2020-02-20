«Газпром» утвердил нового главного бухгалтера. За год из компании ушли почти все члены изначальной команды Миллера

Совет директоров «Газпрома» утвердил на должности зампредправления — главного бухгалтера Михаила Россеева. Контракт с ним заключен на пять лет, сообщается 20 февраля на официальном сайте компании.

Россеев занял место Елены Васильевой, уходящей на пенсию. В прошлом году сотруднице, которая пришла в «Газпром» вместе с Миллером в 2001-м, исполнилось 60 лет. Также совет директоров официально освободил от должности и зампредправления — руководителя аппарата правления ПАО «Газпром» Михаила Середу. Он также был одним из членов команды Миллера. Теперь Середа займет пост первого замглавы «Газпром экспорта». Напомним, о кадровых изменениях в правлении газового монополиста «Фонтанка» писала 17 февраля.

Ранее «Газпром» покинул и бывший сотрудник петербургской мэрии Андрей Круглов, который стал заместителем министра финансов. Таким образом, за последний год из компании ушли почти все члены изначальной команды Алексея Миллера.



