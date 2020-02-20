МКБ прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей к концу 2020 года

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Московский кредитный банк (МКБ) прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей до конца 2020 года.

2019 год стал одним из самых успешных для рынка факторинга – темпы роста составили 32%. За минувший год портфель продукта достиг 800 млрд рублей. Объем выплаченного финансирования по факторинговым контрактам вырос на 20%. Этот показатель достиг 3 трлн рублей, т.е. практически 3% от валового внутреннего продукта России.

Рост продукта связан с несколькими трендами: ростом факторинга в регионах, активной цифровизацией продукта, а также снижением его стоимости.

«Сейчас в России кредитные деньги дешевеют. Даже более ярко это проявляется в факторинге. Ставки по факторингу сравнялись со ставками по кредитованию, а по некоторым кейсам могут быть ниже, чем ставка кредитования. Меняется и механизм продукта – он уже трансформируется из механизма финансирования дебиторской задолженности в механизм обеспечения финансирования цепочки продаж, – прокомментировал директор департамента факторинга Кирилл Покровский. – Мы думаем, что к концу 2020 года должны превысить значимую для рынка цифру в 1 трлн рублей портфеля. Еще два-три года поддерживать текущие темпы роста будет реально».

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