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Строительство
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20.02.2020 10:16
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В ЖК «Геометрия» последние квартиры-студии от 2,2 млн рублей

В ЖК «Геометрия» последние квартиры-студии от 2,2 млн рублей

ЗАО "Инвестторг"

Компания «Инвестторг» предлагает последние квартиры-студии в жилом комплексе «Геометрия» в Кудрово от 2,2 млн. рублей.

Среди преимуществ таких студий можно отметить хороший световой поток; минимизацию расстояний между зонами; большой санузел; просторную лоджию; вместительную прихожую.

Сдача первой очереди ЖК «Геометрия» в 2020 году. Вторая очередь будет сдана в 4-ом квартале 2021 года.

Всю информацию можно уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

ЖК «Геометрия» – это два футуристических корпуса на три подъезда в каждом доме, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Улица Дыбенко» и парка Оккервиль. Жилые корпуса имеют Г-образную форму и отличаются яркими фасадами со сплошным остеклением на верхних этажах. Во дворах проекта будут созданы детские площадки, организованы зоны для отдыха взрослых и площадки для занятий спортом. В ЖК «Геометрия» запроектировано 1440 квартир, по 720 в каждом из корпусов. Большую часть составляют студии и однокомнатные квартиры. Так же предусмотрены комфортабельные «двушки» и «трешки». Для парковки предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка на 344 машиноместа. Около домов будет организована гостевая парковка. 

ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://geometria-dom.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

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