Девять человек стали жертвами ночного нападения в немецком Ханау. Стрелок оставил видеообращение

Убивший девять человек в ночь на 20 февраля мужчина оставил обращение, которое может помочь понять его мотивы.

«Предполагаемый преступник оставил признание на видео», – передает 20 февраля издание Bild, уточняя, что он мог разделять крайне правые взгляды.

В небольшом городе Ханау к востоку от Франкфурта мужчина устроил стрельбу в кальянных, убив пять молодых людей. Среди них, по данным журналистов, большинство составляли курды. Затем он атаковал киоск и кафе, которые располагались неподалеку. Позднее полиция рапортовала, что предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома. По последним данным, жертвами нападения стали 9 человек.

Следователи считают, что видеообращение поможет понять мотивы злоумышленника.



