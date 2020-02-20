Создательница Wildberries лишила Елену Батурину звания самой богатой женщины России

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимательница Елена Батурина, перестала быть самой богатой женщиной России. Согласно рейтингу Forbes, её потеснила создательница интернет-магазина одежды, обуви и косметики Wildberries Татьяна Бакальчук.

Как 20 февраля сообщает журнал, состояние Бакальчук оценивается в 1,4 миллиарда долларов. За последний год оно возросло на 400 миллионов, причиной стал резкий подъём товарооборота и популярности Wildberries. В 2019 году проект впервые вошёл в число «единорогов» – то есть компаний, которым удалось выйти на капитализацию свыше одного миллиарда долларов.

Состояние же Елены Батуриной за год не изменилось и осталось на отметке 1,2 миллиарда долларов. Согласно общепланетарному рейтингу, такое состояние оставляет за ней 1818-е место среди самых богатых людей в мире.

В конце 2019 года президента компании Inteco Management и вдову Лужкова объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о клевете. Представители Батуриной объявили происходящее частью «рейдерской атаки», которая якобы шла со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана, и назвали процесс «грязной пиар-кампанией».



