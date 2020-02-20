ФСБ и МВД раскрыли сеть подпольных оружейников. В 19 регионах нашли 39 человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности отчитались, что прекратили деятельность сети, которая включала в себя 39 подпольных оружейников. Торговлю оружием и боеприпасами в 19 регионах России остановили совместно с МВД.

Подробности 20 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Изготовители оружия, по заявлению ЦОС, восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы.

Из незаконного оборота изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в числе которых автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, револьверы, 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, около 3 тысяч патронов, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ и оборудование для производства боеприпасов.

В ФСБ добавили, что закрыли четыре подпольные мастерские со спецоборудованием для модернизации оружия. Все отправлено на экспертизу, за которой последуют процессуальные решения.



