200 машин столкнулись под Монреалем, пострадали 60 человек, есть погибшие. Водителей «ослепил» снег

Два человека погибли и более 60 получили ранения в результате ДТП с участием примерно 200 автомобилей в Ла-Прери – пригороде канадского города Монреаля 19 февраля.

Как передают местные СМИ 20 февраля по московскому времени, среди столкнувшихся на скоростной трассе транспортных средств – легковые автомобили, десятки грузовиков, бензовоз, а также рейсовый и школьный автобусы с пассажирами; на дорогу вылилось топливо. Предположительно причиной аварии стали сложные погодные условия: в метели видимость внезапно снизилась до минимума, пишет CBC. По словам мэра Ла-Прери, при реконструкции шоссе в начале 2000-х годов его высота была увеличена и возник «эффект трамплина», когда сильный ветер с открытого участка реки поднимает снег до высоты ветрового стекла. При этом за час до ДТП снегоочистительные машины дважды проезжали по дороге, однако гололедица сохранялась.

По данным Radio Canada, пострадали около 60 человек, в том числе 20 человек получили серьёзные травмы. ТАСС со ссылкой на CBC пишет о 69 раненых. В школьном автобусе никто не пострадал. Девять человек оказались зажаты в своих машинах, их извлекали спасатели. Тела двух погибших оставались заблокированными смятым металлом в течение нескольких часов. Из-за большого количества пострадавших в окрестных больницах был введён оранжевый код. Для участников аварии развернули «общественный центр», где они могли согреться и поесть.





До позднего вечера движение на трассе было перекрыто. Это первая крупная авария на участке как минимум за последние 20 лет, отмечает CBC.